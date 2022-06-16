Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağış ve fırtına sebebiyle devrilen ağaçlara anında müdahale etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına sebebiyle devrilen ağaçlara müdahalede ederek olası bir tehlikenin önüne geçti. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına devrilen ağaçların kaldırılması ekiplerce düzenlendi. Meydana gelebilecek herhangi olumsuz bir durumun önüne geçilmiş oldu.

İZZETİN MAHALLESİ'NE YENİ ÇOCUK OYUN GRUBU

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İzzettin Mahallesi'ne yeni bir çocuk oyun grubu kazandırdı. Ekipler tarafından İzzettin Mahallesi'ne çocukların keyifli vakit geçirmeleri, yeni sosyal yaşam alanları oluşturulması amacıyla çocuk oyun grubu kuruldu. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde oyun oynamaları için şehirdeki parklarda kapsamlı bir çalışma başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Çıkrıkçı Mahallesi'nde iki noktada çocuk oyun grubunun zeminlerine kauçuk döşeme çalışmalarını da düzenledi. Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yer alan Türkiye haritasının boyama ve bakım çalışmaları tamamlandı.

"GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARIMIZI BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Daha güzel, daha yaşanabilir bir Turgutlu için ekiplerimizle birlikte tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahallelerimizin, caddelerimizin, sokaklarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli tüm çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi.

ANKA / Yerel