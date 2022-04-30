Turgutlu Belediyesi'nden Ramazan Bayramı'nda Kabristanlara Ücretsiz Servis

Turgutlu Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek. Servis araçları, 1 Mayıs Pazar günü 09: 00-17: 00 saatleri arasında Orta Park Saat Kulesi önünden saat başı hizmet verecek.

Turgutlu Belediyesi, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kabristanlara ücretsiz seferler düzenleyecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla kabristan ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için arife günü gün boyunca servis hizmeti sağlanacak. Turgutlu ve Irlamaz mezarlıklarına yapılacak olan seferler 1 Mayıs Pazar günü (arife) saat 09: 00'da Orta Park Saat Kulesi önünden başlayacak ve 17: 00'a kadar saat başı hizmet verecek.

"1 MAYIS PAZAR GÜNÜ SAAT KULESİ ÖNÜNE BEKLİYORUZ"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Ramazan Bayramı öncesinde kabristan ziyaretlerini yapmak isteyen vatandaşlarımız için ücretsiz servis hizmeti sunacağız. Arife gününde gidiş ve dönüş şeklinde düzenlenecek olan seferlerimiz saat 09: 00'da başlayacak ve 17: 00'a kadar her saat başı gerçekleşecek. Turgutlu ve Irlamaz mezarlıklarına ziyaretlerini yapacak olan vatandaşlarımızı 1 Mayıs Pazar günü Saat Kulesi önüne bekliyoruz" dedi.