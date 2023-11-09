Turgutlu Belediyesi'nden Pilav Hayrı

Turgutlu Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 85. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için pilav hayrı düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 85. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için pilav hayrı düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesi tarafından yapılacak programla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında anılacak. Program kapsamında Orta Park Saat Kulesi önünde pilav hayrı düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitler için gerçekleştirilecek pilav hayrı, 10 Kasım Cuma günü saat 12.30'da Orta Park Saat Kulesi önünde yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin 85. yılı sebebiyle pilav hayrı düzenleyeceğiz. Bütün hemşehrilerimi Orta Park Saat Kulesi önündeki hayrımıza davet ediyorum" dedi.