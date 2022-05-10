Turgutlu Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne Özel Yarışma - Haberler

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Turgutlu Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne Özel Yarışma

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Turgutlu Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü'ne Özel Yarışma

Turgutlu Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla “Atıklardan Hayal Dünyası, Hikaye ve Tasarım” yarışması düzenlenecek. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

Turgutlu Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Atıklardan Hayal Dünyası, Hikaye ve Tasarım" yarışması düzenlenecek. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

Turgutlu Belediyesi, çocuklarda geri dönüşümün yaygınlaştırılarak çevre bilincini geliştirmek amacıyla ödüllü bir yarışmaya imza atacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel düzenlenecek yarışmada ilkokul ve ortaokul öğrencileri, geri dönüşüm temalı hikaye ve tasarımlarıyla hayal dünyalarını eserlerine yansıtma imkanına sahip olacaklar.

Yarışma kapsamında ilkokul 3 ve 4. Sınıflar için "Geri Dönüşüm Hikayesi", ortaokul 5-6-7 ve 8. Sınıflar için ise "Geri Dönüşüm Tasarımı" yarışması gerçekleştirilecek. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dereceye giren öğrencilere birincilik ödülü bisiklet, ikincilik ödülü tablet ve üçüncülük ödülü olarak akıllı bileklik takdim edilecek.

Son başvuru tarihinin 27 Mayıs Cuma günü saat 16.00 olduğu "Atıklardan Hayal Dünyası, Hikaye ve Tasarım" yarışmasında öğrenciler, eğitim- öğretim gördükleri okullara hikaye ve tasarımlarını teslim edebilecekler. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ise 5 Haziran Pazar günü Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı'nda takdim edilecek.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş, "Öğrencilerimizin hayal dünyaları ve sanatsal becerilerini geliştirmelerine destek olarak çevre konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve geri dönüşüm konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla söz konusu bu yarışmayı düzenledik. Pek çok farklı ve yaratıcı eserin yer alacağına inandığımız yarışmamıza ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizi davet ediyoruz" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

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