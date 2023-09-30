Turgutlu Belediyesi'nden Çepnidere Mahallesi'ne Çok Amaçlı Salon ve Spor Tesisi

Turgutlu Belediyesi tarafından Çepnidere Mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan Çok Amaçlı Salon ve Şehit Polis Selami Dinç Spor Tesisi'nin açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Geçen mart ayında temeli atılan ve yaklaşık 6 ayda tamamlanarak Turgutlu Belediyesi'nin en hızlı biten projelerinden bir tanesi olan Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Şehit Polis Selami Dinç Spor Tesisi'nin açılış töreni gerçekleşti. 9 milyon TL'lik yatırımla 5017 metrekare alan içerisinde inşa edilen projede gelin odası, tuvaletler, büfe, mutfak, ofis, depo ve soyunma odası yer alıyor.

"TURGUTLU BELEDİYESİNİN EN HIZLI BİTEN PROJELERİNDEN BİRİSİ"

Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Şehit Polis Selami Dinç Spor Tesisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada projenin Turgutlu Belediyesi'nin en hızlı biten projelerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kentimize ve güzel Çepnidere'mize bu önemli yatırımı kazandırıyor olmanın gururunu, heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Turgutlu Belediyesinin en hızlı biten projelerinden birisi olan Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Şehit Polis Selami Dinç Spor Tesisi projesinin temelini 24 Mart 2023 tarihinde attık ve tamamen kendi imkanlarımız ile yaptığımız projemizin açılışını yapıyoruz. Bu proje sadece düğün salonu olarak kullanılmayacak, vatandaşlarımızın; taziye, mevlit, asker uğurlama gibi birçok etkinliğine ev sahipliği yapacak" dedi.

"TURGUTLU'MUZU SPOR KENTİ YAPMA KONUSUNDA HIZLA İLERLEDİK"

Yapılan çalışmalarla Turgutlu'nun spor kenti olduğunu belirten Başkan Çetin Akın, "Şehit Polis Selami Dinç Spor Tesisi'mizde her yaştan insanımız spor yapabilecek. Turgutlu'muzu spor kenti yapma konusunda hızla ilerledik. Sekiz mahallemizde artık spor tesisleri var. Amatör spor kulüplerine önemli ölçüde destek veriyoruz. Çepniderespor'umuz da spor aktivitelerini bu güzel tesiste daha düzenli ve daha verimli yapacaklar" diye konuştu.

"TURGUTLU'MUZDA VE ÇEPNİDERE MAHALLEMİZDE HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, konuşmasında Başkan Çetin Akın'ın Turgutlu halkına verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız Çetin Akın, göreve geldiği günden bugüne Turgutlu halkına vermiş olduğu sözleri bir bir yerine getiriyor. Turgutlu'muzda ve Çepnidere Mahallemizde her şey çok güzel oluyor ve olmaya da devam edecek. Çepnidere'nin bizim için çok önemli, ayrı bir yeri var. Çepnidere Mahallesine yıllarca doğru düzgün bir hizmet gelmedi. Ne yolu yapıldı, ne çöpü toplandı ne de altyapısı düzenlendi. Çepnidere'ye hizmet etmek, pozitif ayrımcılık yapmak boynumuzun borcu. Önümüzdeki süreçte de sizlerin desteğiyle yeniden Turgutlu Belediyemizi aldığımızda Çepnidere'mize hizmet etmeye devam edeceğiz."

"BÖYLE BİR TESİS BELKİ MANİSA'YA DAHİ YAPILMAMIŞTIR"

Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin, "Yaptığı hizmetlerden dolayı Çetin Akın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tesis belki Manisa'ya dahi yapılmamıştır. Muhtarların işi siyaset değildir ama Çetin Akın Başkanımızı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak görmek istiyoruz. Temennimiz budur. Belediye Başkanımız Çetin Akın ve ekibinin yaptığı hizmetler sonucu birçok mahallemizde internet yokken şimdi fiber internet var. Ova yollarımız asfaltlandı. Tesisimiz de oldu. Başkanımız Çetin Akın ve ekibinin emeğine sağlık" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter ise "Polis memuru Selami Dinç'in isminin yaşatılması noktasında Çetin Akın Başkanımızın yapmış olduğu tüm çalışmayı destekliyor, önemsiyor, benimsiyor ve takdir ediyorum. Şehidimizin ailesi adına Belediye Başkanımız Çetin Akın'a, muhtarımız İnan Girgin'e ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

BAŞKAN ÇETİN AKIN'A ANLAMLI HEDİYE

Konuşmaların sonunda ise Çepniderespor Kulübü Başkanı Ahmet Karayiğit, Çepnidere Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çetin Akın'a teşekkür plaketi ile Çepniderespor formasını hediye etti.

Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Şehit Polis Selami Dinç Spor Tesisi'nin açılış töreni, Fırat Mert ve Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Nebi Yaşar'ın verdiği konserin ardından kurdele kesimiyle sona erdi.