Turgutlu Belediyesi'nden Bu Bayramda da İhtiyaç Sahiplerine Destek

Turgutlu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri aracılığıyla bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Turgutlu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri aracılığıyla bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Turgutlu'da üç şube ve 70 adet kıyafet toplama kumbarasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacının karşılandığı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Dayanışmacı yurttaşlar tarafından bağışlanan kıyafetler, bayram öncesinde ihtiyaç sahipleri için hazırlanıyor. Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri, bayramlık kıyafetlerini temin etmek isteyen vatandaşlar için 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Bayramlar, sevginin ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız özel günlerdir. Turgutlu Belediyesi olarak bizler de Dosteli Merkezlerimiz aracılığıyla maddi imkanları kısıtlı olan ve bu sebeple bayramlık kıyafet alma durumu olmayan hemşehrilerimizi bir nebze de olsa mutlu edebilmeyi amaçlıyoruz. Bayramda daha fazla ailenin, daha fazla çocuğumuzun yüzünün gülebilmesi için hayırseverlerimizin bağışları oldukça önemli. Bu noktada vatandaşlarımızı Dosteli Merkezlerimize kıyafet bağışında bulunmaya davet ediyor, bayramın yarattığı sevinci ve heyecanı hep birlikte yaşamaya davet ediyorum."