Turgutlu Belediyesi meclisinde 5 madde karara bağlandı - Haberler

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Turgutlu Belediyesi meclisinde 5 madde karara bağlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Turgutlu Belediyesi meclisinde 5 madde karara bağlandı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşen Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 2 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 5 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşen Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 2 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 5 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Başkan Çetin Akın, "Ülkemizin doğduğu gün olan 19 Mayıs 1919'da Türk halkının yüreğinde yeşeren kurtuluş sevdası, bağımsızlık ümidi aradan geçen 103 yılın ardından birlik ve bütünlüğümüzün koruma, cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkma ve vatanımızı koşulsuz şartsız sevme noktasına evrilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin geleceğini emanet ettiği gençlerimizle birlikte daha aydınlık, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için mücadelemize hiç durmadan devam edeceğiz" sözleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Hıdırellez, Anneler Günü, Dünya Çiftçiler Günü, Eczacılar Günü, Türk Bayrağı Kanunu'nun kabulü ile İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından 2 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 5 madde görüşülüp karara bağlandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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