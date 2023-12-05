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Turgutlu Belediyesi İstasyonaltı Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Turgutlu Belediyesi'nin İstasyonaltı Mahallesi'ne yaptığı yatırım sonucu sokakların tamamını kapsayan üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi'nin İstasyonaltı Mahallesi'ne yaptığı 14 milyon 506 bin TL'lik yatırım sonucu sokakların tamamını kapsayan üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Turgutlu'nun farklı noktalarında gerçekleştirdiği eş zamanlı çalışmalarla yenileme, bakım, onarım ve tamirat işlemlerini sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların talepleri ve program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Koşukırı Mevkinde bulunan ana arterde yol açma ve dolgu işlemlerine başladı. Kurudere, Aşağıbozkır, Selvilitepe, Sinirli, Irlamaz Mahalleleri ile Erbiller Sanayi Sitesi, Atatürk Bulvarı, Acıbadem Yolu, Fatih Caddesi, Seçkin, Ofis, Düz, Kor, Arabacılar, Gündoğdu, Karadut, Badem, Orta, Bahar, Son, Sakarya Sokakta parke tamirat çalışmaları yapıldı. Ekipler ayrıca Dr. Hüseyin Orhan İlkokulu bahçesinde tamirat ve bakım işlemlerini gerçekleştirdi.

İSTASYONALTI MAHALLESİNİN YOLLARINDA DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

Turgutlu Belediyesi tarafından İstasyonaltı Mahallesi'nin tüm sokaklarını kapsayan yol yenileme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisiyle sürdürülüyor. Ekipler, 2. etapta yer alan Sapanlı, Öz, Şimşek, Tural ile Milan Sokakta parke döşeme ve yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Söz konusu çalışmalar neticesinde 1. ve 2. etapta toplamda 29 bin 990 metrekare parke taşı ve 8 bin 230 metre bordür taşı döşeme işlemi gerçekleştirildi. İstasyonaltı Mahallesinin tamamını kapsayan yol yenileme çalışmaları, 1. ve 2. etabın ardından 3. etapta başlayan yol kaldırma çalışmaları ile devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentin birçok noktasında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz soğuk ve yağışlı hava şartlarına rağmen kentimiz için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak belirlediğimiz program çerçevesinde bakım, onarım ve tamirat işlemlerimize aralıksız devam ediyoruz. İstasyonaltı Mahallemizde ise mahalle sakinlerimize rahat nefes aldıracak üstyapı yenileme çalışmalarımız sorunsuz ilerliyor. 1. ve 2. etapta çalışmalarımız bitti. 3. etapta başlayan çalışmalarımızın tamamlanmasıyla mahallemiz yeni yollara ve prestij caddelerine kavuşmuş olacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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