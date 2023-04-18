Turgutlu Belediyesi İkram Geleneğine Kadir Gecesi'nde de Devam Etti

Turgutlu Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki camilerde, nöbetçi eczanelerde, taksi duraklarında ve polis merkezinde kandil simidi dağıtıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizde hemşehrilerimize kandil simidi ikramında bulunduk. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ayı olan mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız bu günlerde Kadir Gecemizin birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek sağlıklı, huzurlu, bereketli günlere vesile olmasını diliyorum. Rabbim hayırlarımızı ve dualarımızı kabul etsin" dedi.