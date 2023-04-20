Turgutlu Belediyesi, Cuma Pazarı Proje Alanında İnşaat Çalışmasına Başladı

Turgutlu Belediyesi, ihalesi tamamlanan ve pazar yeri olarak kamulaştırılan Cuma Pazarı Proje alanında inşaat çalışmasına başladı.

Turgutlu Belediyesi, ihalesi tamamlanan ve pazar yeri olarak kamulaştırılan Cuma Pazarı Proje alanında inşaat çalışmasına başladı.

Turgutlu Belediyesi, cuma pazarı alanı olarak projelendirdiği pazar yerini, Turgutlu halkının ve esnafının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Kentte yaşamın canlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Belediye, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Çukurbahçe olarak bilinen ve kamulaştırılan alana pazar yeri kazandırmak için harekete geçti. Kısa süre içinde temeli atılacak proje alanında iş makineleri çalışmaya başladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Akın, saha ziyaretinde şunları söyledi:

"İhalesini kısa süre önce tamamladığımız Cuma Pazarı Proje'mizde çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda harekete geçtiğimiz ve kısa süre içerisinde temelini atacağımız pazar yeri projemizi hayata geçirmekten son derece memnunuz. Yaklaşık 30 yıldır yapılamayan cuma pazarı alanını kente kazandırmak hemşehrilerimizin desteğiyle bizlere nasip oldu. Cuma pazarı alanı ile öncelikle mahallemiz daha sonra Turgutlu'muz güzel görünüme sahip olacak. Proje tamamlandığında esnafımız, Turgutlu halkına yeni ve modern bir alanda hizmet etmeye devam edecek."

İhalesi 23 Mart Perşembe günü yapılan Cuma Pazarı Projesi'nde 19 adet kapalı dükkan, 183 adet tezgah, 1 büfe ve 1 zabıta noktası yer alacak.