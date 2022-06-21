Turgutlu Belediyesi, 4 Spor Tesisinin Açılışını Yapacak Turgutlu Belediyesi, yapımını tamamladığı dört spor tesisinin açılışını, 23 Haziran’da yapacak. Turgutlu Belediyesi, yapımını tamamladığı dört spor tesisinin açılışını, 23 Haziran'da yapacak. Turgutlu Belediyesi'nin İstasyonaltı, Yakuplar, Derbent ve Akçapınar Mahalleleri'nde yapımını tamamladığı spor tesislerinin açılış programı, 23 Haziran Perşembe günü saat 17.00'de İstasyonaltı Mahallesi'nde başlayacak. Program, 17.45'te Yakuplar, 18.00'de Derbent Mahalleleri'nde devam edecek. Açılış programı 19.15'te Akçapınar Mahallesi'nde sona erecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muza yeni spor tesisleri ve sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. İstasyonaltı, Yakuplar, Derbent ve Akçapınar Mahallelerimizde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız spor tesislerinin açılışını gerçekleştireceğiz. 23 Haziran Perşembe günü tüm hemşehrilerimizi açılış programımıza katılmaya davet ediyorum" dedi. ANKA / Yerel Turgutlu Belediyesi Yakuplar Derbent Yerel Haberler

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