Turgutlu Belediyesi 23 Nisan'ı 'Çocuk Şenliği'yle Kutladı

Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 'Çocuk Şenliği' ile kutladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda resmi tören düzenlendi. Törenin ardından Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde Çocuk Şenliği düzenlendi.

ÇOCUK ŞENLİĞİ İLE BAYRAM COŞKUSU İKİYE KATLANDI

Çocuk Şenliği ilk olarak Balon Korteji ile başladı. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona eren Balon Korteji renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar başta olmak üzere 7'den 70 herkesin katılım gösterdiği kortejde eğlenceli anlar yaşandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, 'Neşeli Sahne' isimli gösteriyle devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen gösterilerde çocuklar ve aileleri unutulmaz bir bayram geçirdi.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR BAYRAM KUTLAMASI YAŞIYORUZ"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada eşi benzeri olmadığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu vatanı bize emanet kahramanların hatırına, milli bayramlarımızı en güzel şekilde kutlayacağız demiştik. Bizler, o sözlerimizi tutuyoruz. Bugün de dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram kutlaması yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 102 yıl önce 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bugün Gazi Meclis'i açtılar. Bize bu güzel vatanı emanet ettiler. Bizler de o güzel vatana sahip çıkmak için, çocuklarımızın geleceği için, güzel eğitimler alması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tüm çocuklarımızın ve yurttaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.