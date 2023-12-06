Turgutlu Belediye Başkanı Selvilitepe Mahallesi'ndeki Altyapı Çalışmaları Hakkında Açıklama Yaptı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 2023 yılının son meclis toplantısı olan aralık ayı meclisinde Selvilitepe Mahallesinde yaşanan altyapı ve üstyapı sorunlarına dair açıklamada bulundu. Başkan Çetin Akın açıklamasında "Büyükşehir Kanunu gereği altyapı çalışmalarını büyükşehir belediyesinin yapması gerekiyor. Şu anda altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamını büyükşehir belediyesi yapıyor. Çalışmaları yapan büyükşehir belediyesiyken Turgutlu Belediyesinin sorumlu tutulması doğru değil" dedi.

Turgutlu Belediyesinin salı günü yapılan aralık ayı meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde Başkan Çetin Akın, kamuoyu gündemini meşgul eden Selvilitepe Mahallesindeki altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Selvilitepe Mahallesinde plansız büyüme sonucunda altyapının yetersiz kaldığına ve mevcut sorunların söz konusu sebeple yaşandığına dikkat çeken Başkan Çetin Akın Büyükşehir Kanunu'na göre altyapı çalışmalarının büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olduğunu bir kez daha hatırlattı.

"SELVİLİTEPE ÇOK PLANSIZ BÜYÜYEN BİR MAHALLEMİZ. 10 BİN NÜFUSUN YAŞAMASI GEREKEN BİR MAHALLEDE 20 BİN HEMŞEHRİMİZ YAŞIYOR"

Başkan Çetin Akın konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Selvilitepe Mahallemizde çok ciddi sıkıntılar var. Dört buçuk yıldır uğraş içerisindeydik. Selvilitepe, çok plansız büyüyen bir mahallemiz. Planlama çalışması yapılmadan kat artışları yapılmış ama buna istinaden de altyapısı, içme suyu boruları değiştirilmemiş bir mahallemizdi. İlk iki yıl zaten koronavirüsle geçti. Sonrasında bunun bir planlama süreci vardı. 10 bin nüfusun yaşaması gereken bir mahallede 20 bin hemşehrimiz yaşıyor. Bunu belediyeye, geçmiş dönemlere mal etmek maalesef doğru değil. Hele şu anki ilçe belediyesine mal etmek çok büyük bir haksızlık. Bu konuda tüm vatandaşlarımıza şu bilgiyi aktarmak istiyorum; Büyükşehir Kanunu gereği altyapı çalışmalarını büyükşehir belediyesinin yapması gerekiyor. Şu anda altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamını büyükşehir belediyesi yapıyor. Bu çalışmayı biz ilçe belediyesi olarak da yapsak maalesef bu tür sıkıntılar yaşanacaktı. Üstyapı çalışmalarına geçildi, temennimiz hava şartlarının müsaade etmesi. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmalarını diliyoruz. Çalışmaları yapan büyükşehir belediyesiyken Turgutlu Belediyesinin sorumlu tutulması doğru değil. Bunu sosyal medya kullanıcılarına, orada yaşayan hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza meclisten de duyuruyorum. Bununla birlikte bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığımız basın açıklamasında çalışmaların geç de olsa yapılması dolayısıyla büyükşehir belediyesine teşekkür etmiştim. Aynı teşekkürü bir kez daha yapıyorum."