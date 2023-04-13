Turgutlu Belediye Başkanı Akın ve Muhtarlar İftarda Buluştu

İftar programında muhtarlar ve aileleriyle bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ayı olan Ramazan ayında bir kez daha bu güzel sofra etrafında bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

İftar programında muhtarlar ve aileleriyle bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ayı olan Ramazan ayında bir kez daha bu güzel sofra etrafında bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla iftar programları düzenlemeye devam ediyor. İlk olarak şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programının ikincisi de muhtarlar ve aileleri için Ortapark Restoran'da düzenlendi. Programa Başkan Akın ile eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, oğlu Cemil Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Mithat Erden, daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.

İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan Akın, şunları söyledi:

"Göreve başladığımız ilk andan itibaren başkan yardımcılarımızla, daire müdürlerimizle her daim bir telefon kadar yakınınızda olduk. Sizlerin bir telefon kadar yakınınızdayız. Turgutlu halkıyla, siz muhtarlarımızla samimi ilişkiler kurduk. Zaman zaman olumsuzluklar yaşadığımız oluyor. Buna rağmen ilişkilerimiz sıcak bir şekilde gelişti. Kapım açık; ilk gün sökmüştük o kapıyı, hala açık. Bende randevu sistemi yok. Gelen bütün vatandaşlarımız benimle görüşebiliyor. Biz, hiç kimsenin ne siyasi görüşüne ne inancına ne de cinsiyetine baktık. Böyle olunca da başarı geldi. Ekibimizle beraber sizlerle bu ilişkileri kurabildiğimiz için gururluyuz, mutluyuz."

Konuşması sırasında Turgutlu Belediyesi'nin ekonomik durumunu ve bu yıl içerisinde yapılması planlanan projelerin son durumu hakkındaki bilgileri de paylaşan Akın, şunları söyledi:

"Dört yıl önce, 12 Nisan 2019'da mazbatayı alıp belediyeyi kazanmıştık. Bu dört yılda Turgutlu'ya seçim sahalarında verdiğimiz sözleri yerine getirmek için ekibimizle, meclis üyelerimizle, daire müdürlerimizle, belediye çalışanlarımızla elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. 12 Nisan'da aldığımız bu belediye maaş ödeyemezken ve sizlere ait 219 tane mülk satılmışken biz ellerimizi, kollarımızı sıvadık; 'Bismillah' dedik ve yola çıktık. Turgutlu Belediyesi bugün, pandemi, doğal afetler ve ekonomik krize rağmen Türkiye'deki belediyelerin içerisinde kredisi en yüksek belediye. Bu ne demek? Güncel borcu hiç olmayan bir belediye haline geldi. Bu dört yıl içerisinde Turgutlu Belediyesi'ne 293 bin metrekare yer kazandırdık. Geçtiğimiz beş yılda 167 metrekareye denk gelen 219 mülkün iki katını Turgutlu Belediyesi'ne kazandırmış olduk."