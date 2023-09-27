Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Sanayi Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fatih Sanayi Sitesi’nde düzenlenen kahvaltı programında esnafla bir araya geldi. Başkan Akın, Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında Fatih Sanayi Sitesi esnafına bilgiler verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fatih Sanayi Sitesi'nde düzenlenen kahvaltı programında esnafla bir araya geldi. Başkan Akın, Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında Fatih Sanayi Sitesi esnafına bilgiler verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mesaisine Fatih Sanayi Sitesi'nde başladı. Fatih Sanayi Sitesi esnaflarından İbrahim Sürek'in düzenlediği kahvaltı organizasyonunda esnafla bir araya gelen Başkan Çetin Akın, tamamlanan, devam eden ve yakın zamanda başlaması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Akın daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Fatih Sanayi Sitesi içerisinde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa kolaylıklar diledi.

"TURGUTLU HALKININ MALINI GERİ ALDIK"

Düzenlenen kahvaltı organizasyonunda açıklamalarda bulunan Başkan Çetin Akın, " Turgutlu'muzda büyükşehir kanunundan dolayı hizmet götüremediğimiz mezarlıklar, mezbaha ve hal var. Bununla beraber bizden önceki yönetim, Turgutlu'muzun an damarları olan cadde ve sokakları büyükşehir belediyesine devretmişti. Turgutlu Belediyesi olarak büyük bir mücadelenin içerisine girerek 4 yılın sonunda cadde ve sokaklarımızın tamamını belediyemize kazandırdık. Bunun yanında Koza Parkı Otoparkı'nı, Eski Belediye Binası'nı, Cumartesi Pazarının olduğu alanın tapusunu geri aldık. Turgutlu halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Turgutlu halkının malını geri aldık" dedi.

"TURGUTLU BELEDİYESİ, KREDİSİ EN YÜKSEK BELEDİYELERDEN BİRİ"

Uygulanan mali disiplin ve ekonomik tedbirler sayesinde ülke genelinde yaşanan pandemi, depremler ve ekonomik krize rağmen başarılı bir ekonomik tabloya sahip olduklarını belirten Başkan Akın, "Görevi devraldığımızda personel maaşlarını bile ödeyemeyen bir belediye vardı. Gururla söylüyoruz ki Turgutlu Belediyesi Türkiye'deki ilçe belediyeleri arasında kredisi en yüksek belediyelerden birisi. Aynı zamanda cari borcu sıfır olan bir belediye haline geldik. Yaşadığımız pandemi, depremler ve ekonomik krize rağmen büyük bir gayret göstererek başarılı bir ekonomik tabloya sahip olduk" diye konuştu.

"OVA YOLLARINDA BUGÜN İTİBARİYLE 232 KM ASFALTLAMAYI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Açıklamalarında ova yollarında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının 232 km'ye ulaştığını belirten Başkan Çetin Akın, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde asfalt şantiyemiz yoktu ve ova yollarımız kullanılmaz haldeydi. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin tarlalarına rahat ve sorunsuz bir şekilde ulaşabilmeleri için kendi asfalt şantiyemizi kurduk. Şu an Turgutlu Belediyesinin günde 7 km asfaltlama yapabilecek sistemi var. Bunun yanında en büyük maliyetlerden bir tanesi dolgu malzemesiydi. Musacalı Mahallemizde bulunan bir maden ocağından Turgutlu'muza 50 yıl yetecek dolgu desteği sağladık. Asfalt şantiyemizi kurduğumuz günden itibaren ova yollarında bugün itibariyle 232 km asfaltlama gerçekleştirdik."

"EĞİTİME DESTEKLERİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Eğitime olan desteklerini her geçen gün arttırdıklarını söyleyen Başkan Akın, "İlk projelerimizden birisi olan Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezimizde (TURBEM) şu ana kadar 2500 öğrencimize liselere ve üniversitelere hazırlanmaları konusunda destek olduk. Çocuklarımızın arzuladıkları eğitime kavuşabilmesi için her şeyi yapıyoruz. Bu yıl üniversite sınav sonuçlarına göre öğrencilerimizin üniversitelere yerleşme başarısı yüzde 98 oldu. Aynı zamanda sosyal belediyecilik gereği kentimize Atatürk Kültür Merkezi kazandırdık. Merkezimizde bulunan 21 ayrı kursumuzda 7 yaşındaki çocuğumuz da 70 yaşındaki dedemiz de bizden hizmet alabiliyor. Ayrıca bir diğer eğitim projemiz olan Mustafa Kemal Mahallemizde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile Türkiye'ye örnek olduk. 3-5 yaş aralığındaki çocuklarımıza ücretsiz 3 öğün yemek ve eğitim veriyoruz. Bugüne kadar Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizde 600 çocuğumuz eğitim gördü" dedi.

"PROJELERİMİZİ BİR BİR TAMAMLIYORUZ"

Tamamlanan ve yakın zamanda başlaması planlanan projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Akın, "Projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak Turgutlu'muza kazandırıyoruz. Yıllardır çözüme kavuşturulamayan Cuma Pazarı projemiz yüzde 60 seviyelerinde. Sanayi Çarşısı projemiz tamamlandı ve 15 gün sonra anahtar teslimlerine başlayacağız. Urganlı Düğün Salonu projemizi 5 ayda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha projemiz 5 ay gibi kısa bir zamanda tamamlandı ve 29 Eylül Cuma günü açılışını gerçekleştiriyoruz. Ergenekon Mahallemize Çok Amaçlı Salon ve Kadın Sığınma Evi kazandırıyoruz. Projemiz ihale aşamasında. İstasyonaltı Mahallemize tarihinin en büyük yatırımını yaparak 3 ay içerinde üst yapı çalışmalarının tamamını bitirmiş olacağız. Bununla beraber vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden birisi olan Hayvan Pazarı ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projelerimizin çalışmalarında sona geldik" diye konuştu.

Başkan Çetin Akın'a ziyaretleri sırasında Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Mithat Erden, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.