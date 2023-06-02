Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Manisa Büyükşehir'den Devralınan Alanlarda İncelemelerde Bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden devralınan alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Akın, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen ve uzun uğraşlar sonucunda belediyemize geri kazandırdığımız caddelerde, sokaklarda, Cumartesi Pazarı’mızda incelemelerimizi gerçekleştirdik. Herkesin mutlu olacağı bir Turgutlu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden devralınan alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Akın, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve uzun uğraşlar sonucunda belediyemize geri kazandırdığımız caddelerde, sokaklarda, Cumartesi Pazarı'mızda incelemelerimizi gerçekleştirdik. Herkesin mutlu olacağı bir Turgutlu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Akın, haftanın son mesai gününe ekibiyle birlikte sahada başladı. Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Fen İşleri Müdürü Elif Ceren Müftüoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gökmen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık, Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ile birlikte saha ziyareti yapan Akın; Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Turgutlu Belediyesi'ne devredilen noktalarda inceleme yaptı.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Turgutlu Belediyesi sorumluluğuna geçen Atatürk Bulvarı ve Yedi Eylül Yolu üzerinde incelemelerini yapan Başkan Akın ve beraberindeki heyet, bu alanlarda yürütülecek çalışmalar üzerinde değerlendirmeler yaptı. Atatürk Bulvarı ve Yedi Eylül Yolu'nun ardından sonraki durak ise Cumartesi Pazarı oldu. Geçen günlerde yoğun yağış sebebiyle su taşkınlarının yaşandığı Cumartesi Pazarı'nda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak da planlamalar yapıldı. Başkan Akın, başkan yardımcıları ve daire müdürleri son olarak ise İstasyonaltı Mahallesi'ne kazandırılan Şehit Ali Gaffar Okkan Spor Tesisi'ni ziyaret ederek tesis içerisinde yürütülecek olan bakım ve onarım çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İnceleme turu hakkında açıklama yapan Akın, şunları kaydetti:

"Başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimiz ve teknik personelimiz ile birlikte geçmiş dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve uzun uğraşlar sonucunda belediyemize geri kazandırdığımız caddelerde, sokaklarda, Cumartesi Pazarı'mızda incelemelerimizi gerçekleştirdik. Yapacağımız çalışmaların planlarını oluşturduk. Devraldığımız bölgeler kısa süre içerisinde daha modern ve güzel bir görünüme kavuşacak. Herkesin mutlu olacağı bir Turgutlu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."