Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Anneler Günü Ziyaretleri

Başkan Çetin Akın'ın Anneler Günü kutlamalarına, Eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri ile Daire Müdürleri, Basın Yayın Halkla İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

Başkan Akın, "Senede bir gün değil her gün hatırlanması gereken çok değerli annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle kutladık. Bu vesile ile tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler gününü bir kez daha kutluyorum" dedi.