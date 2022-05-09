Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Anneler Günü Ziyaretleri
ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Anneler Günü’nü bir dizi ziyarette bulunarak kutladı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Anneler Günü'nü bir dizi ziyarette bulunarak kutladı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilk olarak şehit annelerinin Anneler Günü'nü gerçekleştirdiği ziyaret ile kutladı. Başkan Akın, ardından Eski Belediye Binası önünde Turgutlu Belediyesi şantiyesinde yetiştirilen çiçekleri hediye ederek vatandaşların Anneler Günü'nü kutladı. Erik hasadının yapıldığı tarlayı da ziyaret eden Başkan Çetin Akın, emekçi kadınları Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı.
Başkan Çetin Akın'ın Anneler Günü kutlamalarına, Eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri ile Daire Müdürleri, Basın Yayın Halkla İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.
Başkan Akın, "Senede bir gün değil her gün hatırlanması gereken çok değerli annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle kutladık. Bu vesile ile tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler gününü bir kez daha kutluyorum" dedi.
ANKA / Emel Türegün - Yerel