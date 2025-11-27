Turgutlu Adliyesi'nde Ağaçlandırma Çalışması Yapıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde adliye çalışanları Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ile birlikte ağaçlandırma çalışması yaptı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ve adliye çalışanları, Turgutlu Adliyesi bahçesinde defne ve begonvil fidanı dikerek çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında adliye bahçesinin çeşitli noktalarına fidanlar dikildi. Çalışmanın hem yeşil alanları artırmak hem de adliye personelinin çalışma ortamını daha estetik ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz yaptığı açıklamada, "Yeşili arttırmak, kurumun görsel estetiğini ve Adliye personelinin çalışma ortamını güzelleştirmek için bu etkinliği gerçekleştirdik," ifadelerine yer verdi.

Ağaçlandırma etkinliğinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğibildirildi. - MANİSA