Turgut Özal Üniversitesi, 25'inci Kayısı Festivali Fuarı'nda

Rektör Karabulut, bu yıl tercih yapacak öğrencileri MTÜ'ye davet etti

Karabulut: "Kayısılarımızın don ve benzeri iklim olaylarından olumsuz etkilenmesin diye akademik çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

MALATYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 25. Kayısı Festivali Uluslararası Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Mişmiş Park fuar alanına Malatya Turgut Özal Üniversitesi de stant açtı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Kayısılarımızın don ve benzeri iklim olaylarından olumsuz etkilenmesin diye akademik çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Karabulut, tercih yapacak öğrencileri MTÜ'ye davet etti

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Mişmiş Park'ta açılan MTÜ standında vatandaşlarla ve öğrencilerle sohbet ederek merak ettikleri soruları cevapladı. Karabulut, "Düzenlenen etkinlikler nedeniyle, Malatya Valimiz Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Karabulut, bu yıl tercih yapacak öğrencileri MTÜ'ye davet ederek, "Bu yıl tercih yapacak öğrencilerimizi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık, Sanat Tarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksek okulu ve Meslek Yüksek okullarımıza heyecanla bekliyoruz. Ayrıca bu yıl öğrenci kabulüne başladığımız Tazelenme Üniversitesi ile 60 yaş ve üstü büyüklerimize üniversitemizin kapılarını açtık. Bu yıl içinde aktif hale gelecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptığımız Kale Göl Otelin Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezine Dönüştürülmesi projesi çerçevesinde gençlerimizle yaşlılarımızı bir kez daha buluşturacağız. Üçüncü yaş turizminin en iyi örneklerinden biri olacak olan projemiz sadece Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz için uygulama alanı olmayıp, ayrıca Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulama yapıp farklı mesleki bakış açıları kazanmalarını da sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Kayısılarımızın iklim olaylarından olumsuz etkilenmemesi için akademik çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Bay Karabulut, "Üniversitemizin en köklü fakültesi olan Ziraat Fakültesi öğretim üyelerimiz kayısı çalışmalarıyla alana büyük katkı sunuyorlar. Kayısılarımızın iklimden olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için Ziraat Fakültesi ve Yazılım Mühendisliğiyle ortak projeye ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize eğitimler veriyoruz. Malatya'mızda 8 ilçemizde Meslek Yüksek Okullarımız var. 25'nci Malatya Kayısı fuarında Malatya Turgut Özal Üniversitemiz stantlarımız açarak tanıyoruz ilgi çok güzel yoğunluk var emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.