TÜRGEV'den mesleki eğitime güçlü destek: "Mesleğinle Yüksel" çağrısıyla dönüşüm başladı

Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), yerelden ulusala taşıyacağı Mesleki Eğitimde Farkındalık Çalıştayları Serisi'nin ilkini İstanbul'da gerçekleştirdi. Eğitim kurumları, kamu otoriteleri ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren proje hakkında TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, "Mesleki eğitim yalnızca bir istihdam alanı değil, toplumsal kalkınmanın, kültürel sürekliliğin ve bireysel gelişimin anahtarıdır" dedi.

TÜRGEV tarafından yürütülen "Mesleki Farkındalık ve Bilinçlendirme Projesi" kapsamında hayata geçirdiği 'Mesleki Eğitimde Farkındalık Çalıştayları Serisi'nin ilki dün İstanbul'da düzenlendi. TÜRGEV, proje kapsamında eğitim kurumları, kamu otoriteleri ve özel sektör temsilcileri arasında kalıcı iş birlikleri kurarak, mesleki eğitimi yerelden ulusala taşıyacak uygulanabilir modeller geliştirmeyi hedefliyor. 'Stajdan kariyere uzanan bir öğrenme zinciri' kurmayı hedefleyen TÜRGEV, bu proje ile mesleki eğitimi yalnızca bir okul süreci olmaktan çıkararak saha deneyimiyle bütünleşmiş, üretim kültürünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren "farkındalıktan iş birliğine, iş birliğinden dönüşüme" uzanan bir etki zinciri oluşturmayı amaçlıyor.

"Gençlerimize kutup yıldızı olmayı sürdürüyoruz"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, açılış konuşmasında mesleki eğitimin bir ülkenin üretim gücünün temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Bir ülkenin gerçek kalkınması, bilgiyle emeğin buluştuğu yerde başlar. Biz bu projeyle mesleki eğitimi yeniden hak ettiği saygın konuma taşımayı, gençlerimizin meslekleriyle güçlenen bir özgüven inşa etmelerini hedefliyoruz" dedi. Av. Hatice Akıncı Yılmaz, eğitimi bir 'yaşam rehberliği' olarak gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mesleki eğitim yalnızca bir istihdam alanı değil, toplumsal kalkınmanın, kültürel sürekliliğin ve bireysel gelişimin anahtarıdır. Her gencin mesleğiyle yükselmesi, kendi potansiyelini keşfetmesi ve topluma katkı sunması demektir. Bu yüzden çağrımız net, 'Mesleğinle Yüksel'. Bu projeyle, mesleki eğitim alanında burs, mentorluk ve atölye programlarıyla gençlerimizin her adımda yanlarında yer alıyoruz. Çünkü biz eğitimi yalnızca bilgi aktarımı olarak değil, bir yaşam rehberliği olarak görüyor, gençlerimize kutup yıldızı olmayı sürdürüyoruz."

"TÜRGEV'in öncülük ettiği bu süreç farkındalıktan dönüşüme güçlü bir yürüyüşe dönüşecek"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, mesleki eğitimin yeniden güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İstanbul, yaklaşık 3 milyon öğrencisi ve 170 bin öğretmeniyle büyük bir eğitim evreni. Bizim için her öğrenci ayrı bir 'evren', potansiyelini doğru yönlendirdiğimizde, toprağın altındaki cevheri değere dönüştürebiliriz. Bu süreç bütüncül bir süreçtir. Okul-öğrenci-öğretmen üçgeninin yanına mutlaka aileyi ve sektörü koymak zorundayız. Aileyi yanımıza almadığımızda başarı üçte bir oranında eksik kalır" dedi. Türkiye genelinde atılan yeni adımların önemine değinen Yentür, "10 Ağustos 2024'te Sayın Cumhurbaşkanımızın onayladığı Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi önümüzde sağlam bir yol haritası koydu. Ortaokul seviyesinde devletin rehberliğinde yapılan yönlendirme, sağlıklı bir kariyer inşası için kritik önemdedir. İstanbul'da yürütülen Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Lisesi, İGA Yerleşkesi içindeki meslek lisemiz, Demirören Medya ve Savunma Sanayii iş birlikleriyle hayata geçirdiğimiz yeni modeller 'okuldan sektöre, stajdan kariyere' uzanan zincirin güçlü halkalarını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Yentür, mesleki eğitimin geleceğine dair umut dolu şu mesajları verdi: "Kız çocuklarımızın mesleki eğitimde daha fazla yer aldığı, yeteneklerin uygulamayla birleştiği bir sistem inşa ediyoruz. TÜRGEV'in öncülük ettiği bu süreç, farkındalıktan dönüşüme güçlü bir yürüyüşe dönüşecek" ifadelerine yer verdi.

TÜRGEV, stajdan kariyere uzanan bir öğrenme zincirini hedefliyor

TÜRGEV, "Mesleki Eğitimde Farkındalık Çalıştayları" serisiyle stajdan kariyere uzanan bir öğrenme zinciri kurmayı, mesleki eğitimi sektör ihtiyaçlarıyla buluşturmayı ve yerelden ulusala uygulanabilir modeller geliştirmeyi amaçlıyor. Çalıştaya, mesleki eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Aykut Akca ve Talha Bektaş da sunumlarıyla katkı sundu. Katılımcılar, gün boyunca 'Mesleki Eğitimin Algısı ve Toplumsal Farkındalık', 'Okul Kültürü ve Öğrenci Farkındalığı' ve 'Aile, Sektör ve Kamu Farkındalığı' başlıkları altında masa çalışmaları gerçekleştirdi. Bu oturumlarda, mesleki eğitimin toplumsal algısı, iletişim stratejileri, rehberlik hizmetleri ile aile ve sektör iş birlikleri gibi konularda somut çözüm önerileri geliştirildi. İstanbul'daki açılış oturumunun ardından, proje kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni çalıştaylar düzenlenecek. - İSTANBUL