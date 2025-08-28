TÜRGEV'den Gençlere Umut Dolu Destek

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi, gençlere yönelik hizmetlere ve vakfın misyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, "Her genç için bir imkan, her genç için bir gelecek var. Bizim gayemiz, gençlerimizin yolunu kolaylaştırmak, onların umudunu büyütmektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi yaptığı açıklamada, gençlere yönelik hizmetleri ve vakfın misyonunu paylaştı. Yılmaz, şu sözlerle gençlere seslendi: "Her bir gencimiz, ülkemizin yarınlarına uzanan en değerli umudumuzdur. Bugüne kadar gençler için ortaya konan güzel ve başarılı çalışmalar bizlere yol göstermektedir. Bizler de bu birikimden güç alarak, gençlerimizin yalnızca okul sıralarında değil; hayallerinde, özgüvenlerinde ve değerlerinde de yanlarında olmayı görev biliyoruz. Hiçbir evladımızın geride kalmaması için varız. Çünkü bir gencin önünü açmak, toplumun yarınlarını inşa etmektir. Bizim için gençlere hizmet, vatanımıza, milletimize ve ortak değerlerimize hizmettir."

"29 yıldır duamız da gayretimiz de aynı"

1996'dan bu yana binlerce gencin yolculuğuna eşlik eden TÜRGEV, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yurtları ve uluslararası açılımlarıyla on binlerce öğrencinin yanında oldu. Yılmaz, "Otuz yıla yaklaşan sürede nice evladımızın hayaline omuz verdik. Yurtlarımız, kapısından giren her genç için yalnızca bir oda değil, güvenin ve gelişimin kapısı oldu" dedi.

"Gönlümüz bir yolumuz bir"

Afet bölgelerinden gelenlerden ailesinin ilk üniversite mezunu olacak gençlere kadar farklı hayat hikayelerine dokunduklarını belirten Yılmaz, "Bir kızımız okusun, bir evladımız geleceğe tutunsun, bize yeter. Çünkü onların başarısı sadece kendilerine değil, bütün millete umut olur" diyerek vakfın gönül anlayışını dile getirdi.

Kökleriyle büyüyen, değerleriyle yükselen gençlik

TÜRGEV yurtlarının yalnızca barınma değil, gençlerin kültürel, sosyal ve manevi gelişimleri için de merkezler olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "Etüt salonlarından kütüphanelere, sanat ve spor atölyelerinden psikolojik danışmanlığa kadar her imkan gençlerimizin çok yönlü yetişmesi için var. Geleceğin Türkiye'si, kökleriyle barışık, vicdanıyla güçlü ve umutla yürüyen gençler üzerine yükselecektir."

"Gençlerimiz bize emanettir"

Yılmaz, gençlere duydukları sorumluluğu şu sözlerle anlattı:

"Gençlerimiz bize emanettir. Bu emaneti taşımanın bilinciyle hareket ediyoruz. Güven ve samimiyet, çalışmalarımızın en temel dayanağıdır. Bu anlayış, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında da gençlerimizin yanında olma gayretimizin temelini oluşturuyor."

"Dünyanın neresinde olursa olsun yalnız değiller"

New York'ta TURKEN Vakfı iş birliğiyle açılan yurdu hatırlatan Yılmaz, uluslararası vizyonu şu cümlelerle özetledi: "Gençlerimiz dünyanın neresinde olursa olsun yalnız hissetmesin. Bizim için en kıymetlisi, onların her yerde güçlü ve ait hissedebilmeleridir."

Bir evladın ışığı bir milletin geleceği

TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Her genç için bir imkan, her genç için bir gelecek var. Bizim gayemiz, gençlerimizin yolunu kolaylaştırmak, onların umudunu büyütmektir. Çünkü bir evladın yoluna düşen ışık, bütün bir milleti aydınlatır. Bizler, gençlerimizin yolunda birer nefer olmayı en büyük sorumluluk, en büyük onur biliyoruz."

TÜRGEV, 9 ilde 24 yurduyla binlerce öğrenciye yeni dönemde ev sahipliği yapacak

2025-2026 döneminde, 9 ildeki 24 yurduyla TÜRGEV toplam 6303 öğrenciye kapılarını açıyor. Geçtiğimiz yıl 1079 öğrenciye burs desteği sağlayan vakıf, bu yıl da burs başvurularını kabul etmeyi sürdürüyor. Gençlerin eğitim yolculuğuna eşlik eden bu desteklerle, onların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. - İSTANBUL