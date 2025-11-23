Haberler

Turan Geyik'e Öğretmenler Günü Ziyareti

Güncelleme:
Siirt'te 40 yılı aşkın süreyle öğretmenlik yapan Turan Geyik, eski öğrencileri tarafından Öğretmenler Günü'nde ziyaret edildi. Geyik, 'baba' olarak anıldığı öğrencilerinin hayatlarına dokunduğunu ve onlarla hala iletişimde olduğunu ifade etti.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesinde farklı kademelerde 40 yılı aşkın süredir öğretmenlik ve müdürlük yapan 66 yaşındaki Turan Geyik, yetiştirdiği öğrenciler tarafından ziyaret edilerek Öğretmenler Günü kutlandı.

66 yaşındaki Turan Geyik, Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kademelerde 40 yılı aşkın bir süre hizmet etti. Geçen yıl Çocuk Evleri Sitesinden emekli olan Geyik, görev süresi boyunca 500'den fazla öğrencinin hayatına dokundu. "Baba" lakabıyla da anılan Turan Geyik, eski öğrencilerini temsilen farklı kurumlarda görev yapan talebeleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ziyaret edildi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hayatlarında önemli bir yeri olan Turhan Geyik hocalarını ziyaret ettiklerini söyledi. Arkadaşlarıyla bir vefa örneği göstererek hocalarını ziyaret etmek istediklerini belirten Sidar, "Kendisinin bizde emeği çoktur. Bizde bu emeğin karşılığı olarak özel bir günde kendisine sürpriz yaparak evine misafir olduk" dedi.

"Bir baba, ağabey gözüyle bakıyorlar"

Turan Geyik ise Aile ve Sosyal Hizmetler 40 yıla aşkın bir hizmeti olduğunu dile getirdi. Bu süre içerisinde sosyal hizmetlerde 500'e yakın gencin işe yerleştiğini ve Türkiye'nin değişik illerinde değişik kademelerde görev yaptığını kaydeden Geyik, "Kimi avukat, kimi doktor, kimi şube müdürü, kimi bölge müdürü, kimi şef, kimi memur. Onlarla hep diyalog halindeyiz, görüşüyoruz. Aracılığınızla hepsine selam gönderiyorum. Ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle müdürümüz, şube müdürümüz, gençlerimiz ve yurttan ayrılan gencimiz beni ziyaret etti, çok onurlandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 2024 yılında emekli oldum. Yüzde 90'nıyla görüşüyorum. Bir baba, ağabey gözüyle bakıyorlar. Bende kendilerini çocuğum gibi gördüğüm zaman apayrı gururlanıyorum" şeklinde konuştu.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Kalkınma Şube Müdürü olan Mehmet Sait Ertaş da 2002-2008 yılları arasında Siirt Erkek Yetiştirme Yurdunda kaldığını dile getirerek, "Turan Geyik müdürümüzdü. O, aslında bir müdürümüz değil, baba olarak görüyorduk. O yıllar içerisinde bize çok iyi davrandı. Kendisinin bana sağladığı imkanlar sayesinde 3 üniversite bitirmiş oldum. Yeri bende ayrıdır. Tüm yurt arkadaşlarımızda yeri ayrı olduğunu düşünüyorum. Sizin huzurunuzda arkadaşlarım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kutluyorum. Allah, kendisine uzun ömürler versin" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
