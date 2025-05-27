Tur Şoförü Otel Odasında Ölü Bulundu

Tur Şoförü Otel Odasında Ölü Bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel odasında kalan 54 yaşındaki tur şoförü Veysel Poyraz, çıkış saatinde odayı boşaltmayınca hayatını kaybetti. Otele gelen otel sahibi, yanıt alamayınca kapıyı açtığında Poyraz'ı hareketsiz buldu.

Tur şoförü otel odasında ölü bulundu

Kaldığı otel odasını boşaltmayınca öldüğü ortaya çıktı

ANTALYA - Manavgat'ta turizm sektöründe tur aracında şoförlük yapan 54 yaşındaki adam otelden çıkış saatinde otel odasını boşaltmayınca hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olayda 54 yaşındaki Veysel Poyraz, pazar günü akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan otele yerleşti. Bir gece konaklayacağını belirten ve anahtar alarak odaya çıkan Poyraz, dün odayı boşaltması gereken saatte otelden çıkış yapmadı. Bunun üzerine odanın kapısını çalan ve seslenmesine rağmen Poyraz'dan yanıt alamayan otel sahibi yedek anahtarla odanın kapısını açarak içeriye girdi.

Otel odasında ölü bulundu

Veysel Poyraz'ı oda içerisinde hareketsiz şekilde gören otel sahibi Metin D.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Poyraz'ın cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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