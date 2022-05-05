Manavgat Perşembe pazarında turist yoğunluğu... Tur firmaları semt pazarına turist taşıdı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinin 2 büyük pazarında birisi olan Perşembe Pazarına, sezonun başlamasıyla birlikte adeta turist yağdı.

Son 2 yıldır pandemi dolayısıyla zor günler geçiren Manavgat esnafının yüzü, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte gülmeye başladı. Manavgat'ın 2 büyük pazarından biri olan Perşembe Pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren turist akınına uğradı. Başta Side olmak üzere Çolaklı, Kumköy, Evrenseki, Gündoğdu, Kızılağaç ve Kızılot'ta bulunan otellerden Perşembe pazarına akın eden turistler, uzun bir aradan sonra esnafların yüzünü güldürmeye başladı.

Bazı esnaflar, turistleri 'kuru kalabalık' olarak adlandırırken, esnafların büyük bölümü, sezonun çok iyi başladığını, gelecek günlerin daha da iyi olacağından şüpheleri olmadığını dile getirdiler.