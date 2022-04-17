Tunghai Üniversitesi, Ukraynalı öğrencilere kapılarını açtı

Tayvan'daki Tunghai Üniversitesi, bu ayın sonunda 18 Ukraynalı öğrenciyi kabul edeceğini duyurdu.

Tayvan'ın Taichung kentinde bulunan Tunghai Üniversitesi, Rusya- Ukrayna savaşından etkilenen 18 Ukraynalı öğrenciyi ay sonunda okula kabul edeceklerini duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, 10 kişilik kontenjan ile 560 bin dolar bütçe ayrıldığı fakat 30'dan fazla başvurunun gelmesinin ardından öğrenci sayısının 18'e yükseltildiği belirtildi. Üniversitenin Başkanı Chang Kuo-en, ellerindeki tüm imkanlarla olabildiğince fazla Ukraynalı öğrenciye yardım etmek istediklerini söyledi.

Öğrenciler farklı bölümlerde okuyacak

Üniversiteden yapılan açıklamada ayrıca, Ukraynalı öğrencilerin Tayvan sosyal hayatına alışması ve eğitimlerinde zorlanmamaları için önce Çince hazırlık sınıfı okuyacakları belirtildi. Üniversite yetkilileri, Ukraynalı öğrencilerin yabancı diller, finans ve işletme gibi bölümleri tercih ettiklerini söyledi. Ukrayna'dan gelecek olan 11 öğrencinin 4 yıllık lisans programına, 1'inin doktora programına, 6'sının ise yüksek lisans programlarına kaydolacağı duyuruldu. Doktora yapacak öğrencinin Çince bildiği ve bu yüzden siyaset üzerine eğitim almak istediği öğrenildi. - TAİPEİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel