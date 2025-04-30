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Tuncer Saraçoğlu Beraat Etti: İfade Özgürlüğü Zaferi

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Muğla'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan İkizköylü Tuncer Saraçoğlu, beraat etti. Mahkeme, eylem sırasında attığı sloganların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da Akbelen Ormanı'nı korumak için mücadele eden ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılan İkizköylü Tuncer Saraçoğlu, beraat etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Devlet Su İşleri (DSİ) binası önünde 8 Kasım 2023'te bir araya gelen vatandaşlar, "Su hakkımızı talep ediyoruz" başlıklı basın açıklamasıyla, Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerindeki termik santrallerin, su kaynaklarını tahrip etmesine, soğutma suyu olarak kullanmasına tepki göstermişti.

Eyleme katılan, Milas'a bağlı İkizköylüler Mahallesinde "Şirin Baba" olarak bilinen Tuncer Saraçoğlu'na, eylem sırasında attığı, "Yedi yedi doymadı, Allah canını almadı", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" şeklindeki sloganlar gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı.

Davanın ikinci duruşması, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada, yargılama konusu sloganların, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği vurgulandı. Mahkeme, Saraçoğlu'nun beraatine hükmetti.

Duruşma sonrası adliye binası önünde açıklamalarda bulunan Saraçoğlu'nun avukatı İpek Sarıca, şunları söyledi:

"Dava beraat ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanı her ne kadar alıngan olsa da mahkememiz gayet yerinde ve çok güzel bir karar verdi. Adalet yerini buldu, olması gerektiği gibi. Biz bu tarz davalar için diyoruz ki siyasi baskı aracı oluyor ve hak savunucuları üzerinde bir baskı aracı yaratıyor. Umarım başka kişilerin başına bu tarz davalar açılmaz, mahkemeler baskı aracı olmaktan çıkar. Savcıların da hakkaniyetli, yerinde iddianameler hazırlaması gerektiğini düşünüyoruz. Her şey çok güzel olacak. Mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: ANKA / Yerel
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