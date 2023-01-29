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Tuncelide koruma altında bulunan su samuru görüntülendi

Yerel Haberler

- Tuncelide koruma altında bulunan su samuru görüntülendi Tuncelide koruma altında bulunan su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- Tuncelide koruma altında bulunan su samuru görüntülendi

TUNCELİ - Tuncelide koruma altında bulunan su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Dedebağ (Bağın) Köyünde bulunan kaplıca da görüntülendi. Kar yağışına aldırmadan bir süre kayalık alanda duran su samuru, daha sonra çaya dalarak gözden kayboldu.

Kaplıcada bulunduğu esnada Peri Çayında kayalığın üzerinde duran samurunu fark ettiğini dile getiren Hasan Aydın, "Koruma altında ve özel bir tür olduğunu biliyordum. Ancak kendini sık göstermiyor. Böylesi özel canlılara denk gelmek heyecan verici. İnsanlar bu güzelliklere sahip çıksınlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tunceli Yerel Haberler

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