Tunceli yerel haberleri... Tunceli'de, Diyanet Destekli Etkinlikle Yaşanan İlticalar İçin 4 Yıl Sonra Dava Açıldı

Tunceli haberleri... Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılında Tunceli’den 5 kişiyi ‘Alevi ve Bektaşi Uzmanı’ adı altında yurt dışına gönderdi. Ancak gidenlerden bazıları iltica etti ve geri dönmedi. Tuncelili Alevi dedesi Ali Ekber Yurt, o dönem, geri dönmeyen Direnç G. ve Şahin K.’nın durumuna dikkat çekerek Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurunda bulundu. Fakat başsavcılık, ‘takipsizlik’ kararı vererek dosyayı kapattı. Ancak Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AKP’li belediye tarafından gri pasaportla Almanya’ya gönderilenlerin iltica etmeleri yargılama konusu olunca Tunceli’deki olayla ilgili de dava açıldı. Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 Ekim’de başlayacak davada, Alevi dedelerinden Z.G ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan yargılanacak.

HÜSNİYE KARAKOYUN

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılında Tunceli'den 5 kişiyi 'Alevi ve Bektaşi Uzmanı' adı altında yurt dışına gönderdi. Ancak gidenlerden bazıları iltica etti ve geri dönmedi. Tuncelili Alevi dedesi Ali Ekber Yurt, o dönem, geri dönmeyen Direnç G. ve Şahin K.'nın durumuna dikkat çekerek Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulundu. Fakat başsavcılık, 'takipsizlik' kararı vererek dosyayı kapattı. Ancak Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AKP'li belediye tarafından gri pasaportla Almanya'ya gönderilenlerin iltica etmeleri yargılama konusu olunca Tunceli'deki olayla ilgili de dava açıldı. Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 27 Ekim'de başlayacak davada, Alevi dedelerinden Z.G 'göçmen kaçakçılığı' suçundan yargılanacak.

Tunceli'de, 2018 yılında dönemin iki vali yardımcısının yaptığı mülakat sonucu 5 kişi, gri pasaport verilerek yurt dışına gönderilmişti. Gidenlerden iltica edip dönmeyenler olmuştu. Tunceli Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Ekber Yurt, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Alevi Bektaşi Uzmanı' adı altında Tunceli Müftülüğü'nün koordinesinde gönderilenlerden, o dönem 15 yaşında ve babası yurt dışında olan Direnç G. ile PKK davasından yargılanıp 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Şahin K.'nın geri dönmediğini belirterek duruma tepki göstermişti. Yurt, Direnç G.'nin babası tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürmüştü. Yurt, olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak Başsavcılık, 'takipsizlik' kararı vererek dosyayı kapatmıştı.

4 YIL SONRA DAVA AÇILDI

Bu arada, Malatya'daki AKP'li Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasında imzalanan protokol kapsamında hizmet (gri) pasaportu düzenlenerek yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı. 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme' projesi kapsamında 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Almanya'ya gönderilen Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyesi 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği anlaşılmıştı.

Malatya'da yaşanan bu olaya ilişkin soruşturma başlatılmış ve bir kişi gözaltına alınmıştı. Benzer olay Malatya'da yargılama konusu olunca, Tunceli'de daha önce takipsizlik kararı verilerek kapatılan dosya da davaya dönüştü. Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 27 Ekim 2022 tarihinde başlayacak davada, Alevi dedesi Z.G. 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla yargılanacak.