Tunceli yerel haberi | Tunceli'den Pakistan'a bir tır dolusu yardım malzemesi Yerel Haberler Tunceli yerel haberi... Tunceli'den sel felaketi yaşayan Pakistan'a bir tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Tunceli'den sel felaketi yaşayan Pakistan'a bir tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Sel felaketi yaşayan kardeş ülke Pakistan için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde Tunceli Valiliği ve kaymakamlıklarca temin edilen içerisinde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı bin 400 koli, tıra yüklenerek bölgeye doğru yola çıktı. Yardımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Togo Cumhuriyeti Pakistan Tunceli Yerel Haberler

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