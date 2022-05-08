Tunceli Valisi Özkan'dan Anneler Gününde şehit annelerini unutmadı - Haberler

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Tunceli Valisi Özkan'dan Anneler Gününde şehit annelerini unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tunceli Valisi Özkan'dan Anneler Gününde şehit annelerini unutmadı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Anneler Gününde şehit, gazi, özel çocuğu olan ve huzurevinde kalan anneleri unutmayarak burada kalan annelere kadın astsubay ve emniyet kadın personelleri eşliğinde çiçek gönderdi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Anneler Gününde şehit, gazi, özel çocuğu olan ve huzurevinde kalan anneleri unutmayarak burada kalan annelere kadın astsubay ve emniyet kadın personelleri eşliğinde çiçek gönderdi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan Anneler Gününde anneleri unutmadı. Bu çerçevede Vali Özkan ve eşi, emniyet ve jandarma kadın personelleriyle şehit anneleri, gazi, özel çocuğu olan, huzurevinde ve yaşlı bakım merkezlerinde kalan annelere hediye ve çiçek göndererek günlerini kutladı. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Şehit, Gazi, Yerel, Haberler

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