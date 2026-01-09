Haberler

Vali Şefik Aygöl, vatandaşlarla bir araya geldi

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Halk Günü kapsamında Valilik makamında vatandaşların sorunlarını dinleyerek, taleplerin çözüme kavuşturulması için talimatlar verdi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Halk Günü kapsamında Valilik makamında vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sorunları dinledi, iletilen taleplerin çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, vatandaş odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda düzenlenen "Halk Günü" buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleştirilen programda 43 vatandaşla tek tek görüşen Vali Aygöl, vatandaşların ilettiği talep, sorun ve önerileri dikkatle dinledi. Görüşmeler sırasında aktarılan konuların hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurum ve birim amirlerine gerekli talimatları veren Aygöl, kamu hizmetlerinde erişilebilirlik ve doğrudan iletişimin önemine vurgu yaptı. Halk Günü buluşmalarının, vatandaşlarla devlet arasındaki bağı güçlendirdiğini belirten Vali Aygöl, iletilen tüm taleplerin titizlikle değerlendirileceğini ve çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
