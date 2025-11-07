Tunceli, 'Stronger Together' Projesi ile Uluslararası Heyeti Ağırladı

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Stronger Together" projesi kapsamında uluslararası heyeti ağırladı.

Tunceli, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefleyen önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. Tunceli merkezli S.S. Zembul Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İspanyol Abarka ONGD ortaklığında yürütülen Erasmus+ projesi "Stronger Together-Kültürel Etkileşim ve Eğitim Yoluyla Kadınların Ekonomik Güçlenmesini Destekleme" projesi kapsamında Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uluslararası heyeti ağırladı.

6-9 Kasım tarihlerini kapsayan 4 günlük uluslararası değişim programının açılışı ve bilgilendirme toplantısında Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, Türkiye'de sosyal hizmet alanında uygulanan iyi örnekleri katılımcılara detaylı bir sunumla aktardı. İspanya, Kuzey Makedonya, Moldova, Fransa ve Sırbistan'dan gelen mevcut 10 ortak kurum ve 4 yeni davetli kurum temsilcilerine, Tunceli'de yürütülen kadın ve aile destek projeleri ile toplumsal refah çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi.

"Kadın kooperatifçiliği hayati önem taşıyor"

İl Müdürü Hüseyin Okan, "Müdürlük olarak, kadınlarımızın güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması misyonumuzun uluslararası alanda da karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün, 'Stronger Together' projesi kapsamında misafir ettiğimiz uluslararası heyete, kurumumuzun başarılı sosyal hizmet projelerini aktardık. Kadın kooperatifçiliğinin desteklenmesi, bölgemizdeki kadın istihdamı için hayati önem taşımaktadır. Bu tür uluslararası iş birlikleri, hem Tunceli'nin potansiyelini dünyaya tanıtmakta hem de kadınlarımızın küresel bilgi ve tecrübeye erişimini sağlamaktadır. Projenin Tunceli ve tüm ortaklar için kalıcı ve güçlü iş birliklerine kapı aralamasını temenni ediyoruz. Müdürlük olarak, projenin tüm faaliyetlerine tam destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında heyetin kentteki ilgili kurum ve kadın girişim kooperatiflerini ziyaret ederek saha incelemelerinde bulunacağı öğrenildi. - TUNCELİ