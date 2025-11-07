Haberler

Tunceli, 'Stronger Together' Projesi ile Uluslararası Heyeti Ağırladı

Tunceli, 'Stronger Together' Projesi ile Uluslararası Heyeti Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesini desteklemek amacıyla düzenlenen 'Stronger Together' projesi kapsamında uluslararası bir heyeti ağırladı. Proje, kadın kooperatifçiliğini ön plana çıkararak katılımcılara Türkiye'deki sosyal hizmet örneklerini tanıttı.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Stronger Together" projesi kapsamında uluslararası heyeti ağırladı.

Tunceli, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefleyen önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. Tunceli merkezli S.S. Zembul Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İspanyol Abarka ONGD ortaklığında yürütülen Erasmus+ projesi "Stronger Together-Kültürel Etkileşim ve Eğitim Yoluyla Kadınların Ekonomik Güçlenmesini Destekleme" projesi kapsamında Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uluslararası heyeti ağırladı.

6-9 Kasım tarihlerini kapsayan 4 günlük uluslararası değişim programının açılışı ve bilgilendirme toplantısında Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, Türkiye'de sosyal hizmet alanında uygulanan iyi örnekleri katılımcılara detaylı bir sunumla aktardı. İspanya, Kuzey Makedonya, Moldova, Fransa ve Sırbistan'dan gelen mevcut 10 ortak kurum ve 4 yeni davetli kurum temsilcilerine, Tunceli'de yürütülen kadın ve aile destek projeleri ile toplumsal refah çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi.

"Kadın kooperatifçiliği hayati önem taşıyor"

İl Müdürü Hüseyin Okan, "Müdürlük olarak, kadınlarımızın güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması misyonumuzun uluslararası alanda da karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün, 'Stronger Together' projesi kapsamında misafir ettiğimiz uluslararası heyete, kurumumuzun başarılı sosyal hizmet projelerini aktardık. Kadın kooperatifçiliğinin desteklenmesi, bölgemizdeki kadın istihdamı için hayati önem taşımaktadır. Bu tür uluslararası iş birlikleri, hem Tunceli'nin potansiyelini dünyaya tanıtmakta hem de kadınlarımızın küresel bilgi ve tecrübeye erişimini sağlamaktadır. Projenin Tunceli ve tüm ortaklar için kalıcı ve güçlü iş birliklerine kapı aralamasını temenni ediyoruz. Müdürlük olarak, projenin tüm faaliyetlerine tam destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında heyetin kentteki ilgili kurum ve kadın girişim kooperatiflerini ziyaret ederek saha incelemelerinde bulunacağı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.