Tunceli'nin Tek Kadın Muhtarı Selma İzci: "Kadınlar Muhtar Olmalı"

Tunceli merkez ilçesindeki mahallelerin tek kadın muhtarı Selma İzci, yaklaşık 22 bin nüfusuyla kentin en kalabalık mahallesi olan Atatürk Mahallesi'ni iki dönemdir temsil ediyor.

Tunceli merkez ilçesinde yer alan mahalleler arasında tek kadın muhtar olan 1 çocuk annesi Selma İzci, 22 bine yakın nüfusuyla kentin en büyük mahallesi olan Atatürk Mahallesi'ni iki dönemdir temsil ediyor. Manisa'da doğup büyüyen İzci, öğretmenlik mesleğini sürdürürken eşinin doğu görevi nedeniyle Tunceli'ye taşındı. Özel bir kurumda öğretmenlik yaptığı dönemde, çevresindekilerin ve öğrencilerinin desteğiyle muhtar olmaya karar verdi. Göreve geldiği ilk günden itibaren mahalle sakinleriyle yakın ilişkiler kuran İzci, kadın bakış açısının hizmetlerde ciddi önem teşkil ettiğini vurguluyor. Geçen dönem de merkez mahallelerinin tek kadın muhtarı olan İzci, bu dönemde de aynı unvanla mahalleye hizmet vermeye devam ediyor.

Öğretmenlikten muhtarlığa uzanan süreci anlatan Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Selma İzci, "Babam aslen Tuncelili ama 2 yaşındayken buradan göç ediyorlar. Sonra babam öğretmen oluyor, ben Manisa'da doğdum büyüdüm. Sonra eşimin doğu görevi dolayısıyla Tunceli'ye geldik. Ben de öğretmenim, burada özel bir kurumda öğretmenlik yapıyordum. O sırada muhtar olmaya karar verdim ve Tunceli'de muhtar oldum. Bu 2'nci dönemim ben muhtar olalı 6 buçuk yıl olacak. İlk muhtar olduğum zaman aklımda yoktu, eşimin arkadaşlarının ve çevremdekilerin ısrarıyla aday oldum. Onlar ikna ettiler beni 'gel aday ol, buralısın, çevren çok, öğretmenlik yapıyorsun bizler de varız, seni destekleriz' dediler. Öğrencilerimin, mahalle sakinlerinin, eşimin arkadaşlarının desteğiyle seçildim" dedi.

"Bence kadınlar muhtar olmalı"

Tunceli'de kadınlara verilen önemden bahseden Muhtar İzci, "Geçen dönem de tek kadın muhtardım, bu dönem de tek kadın muhtarım. Bence kadınlar muhtar olmalı. Bayanlar daha özverili çalışıyor, her şeyi daha güzelleştiriyor. Bir de mahalle sakinleri kadınlarla dertlerini, sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını çok daha rahat bir şekilde paylaşabiliyor. Bir kadın olarak ben de kurumlara gittiğimde sağ olsunlar daha çok yardımcı oluyorlar. O yüzden bence muhtarlar bayan olmalı. Tunceli'de kadınlara gerçekten çok önem veriliyor ama onlar da gerçekten çok çalışkan. Mahalle sakinlerine baktığımda genelde erkeklere göre kadınlarda daha çok çalışıyorlar, daha çok okuyorlar, hayatın daha çok içindeler. Bence o yüzden Tunceli'de daha çok önem veriliyor" diye konuştu. - TUNCELİ