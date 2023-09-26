Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde Halk Ekmek Fabrikası Ekmeği 2 Buçuk TL'ye Satıyor
Tunceli'nin Pertek ilçesinde belediyeye ait halk ekmek fabrikasında üretilen 240 gramlık ekmek 2 buçuk TL'ye vatandaşa satılıyor.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde belediyeye ait halk ekmek fabrikasında üretilen 240 gramlık ekmek 2 buçuk TL'ye vatandaşa satılıyor.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın girişimiyle kurulan halk ekmek fabrikasında üretilen 240 gramlık ekmek, yaşanan yüksek enflasyona rağmen vatandaşa 2,5 TL'ye satılıyor.
Kaynak: ANKA / Yerel