Nazımiye'de Matematik Öğretmeni Krizi: Eğitim Sen'den Sert Eleştiri

Güncelleme:
Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Şehit Mehmet Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeninin doğum iznine ayrılması sonrası matematik dersleri alan dışı öğretmenler tarafından verilmekte. Eğitim Sen Tunceli Şube Başkanı Mehmet Aşkın, bu durumu 'eğitimde eşitsizliği derinleştiriyor' diyerek eleştirirken, öğrencilerin eğitim hakkının ihlal edildiğini belirtti. Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorunu çözme çağrısında bulundu.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Şehit Mehmet Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeninin doğum iznine ayrılmasının ardından ortaya çıkan boşluk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı branş öğretmenlerine matematik dersi verdirilerek doldurulmaya çalışıldı. Eğitim Sen Tunceli Şube Başkanı Mehmet Aşkın, uygulamayı "pedagojik ilkelere aykırı ve kabul edilemez" sözleriyle eleştirdi.

Nazımiye'nin tek lisesindeki matematik öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Okulda bu branşta başka öğretmen çalışmaması nedeniyle matematik derslerini 2 saat İngilizce öğretmeni, 6'şar saat resim ve biyoloji öğretmenleri, 8 saat de tarih öğretmeni anlatmaya başladı.

Eğitim Sen Tunceli Şube Başkanı Mehmet Aşkın, konuya ilişkin açıklamasında, matematik gibi temel ve sınav başarısında belirleyici bir dersin alan dışı öğretmenlerce verilmesinin eğitimde eşitsizliği derinleştirdiğini söyledi.

Bu tabloyu "öğrencilerin nitelikli eğitim hakkının ihlali" olarak değerlendiren Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sorunları çözmek yerine görmezden geldiğini belirtti.

"Anayasal ilke ihlal ediliyor"

Aşkın, Anayasa'nın 42. maddesinin eğitimin bilimsel ve uzmanlık temelli olması gerektiğini vurguladığını hatırlatarak, "Bu durum, Nazımiye'deki gençlerin adeta gözden çıkarıldığı bir tabloyu ortaya koymaktadır. Matematik dersinin alanı dışındaki öğretmenlere dağıtılması, öğrencilerin eğitim hayatında telafisi güç sonuçlar doğuracaktır" diye konuştu.

"Öğretmenlere rıza dışı dayatma"

Aşkın, matematik derslerinin öğretmenlere rızaları dışında verildiğini, öğretmenlerin itirazlarına rağmen görevlendirmenin yapıldığını belirterek, bunun "mesleki etik açısından sorunlu" olduğunu söyledi.

Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü "sorunu gizleyen değil çözen, günü kurtaran değil öğrencilerin geleceğini koruyan bir yaklaşım" benimsemeye çağırarak, "İlçedeki öğrencilerin anayasal güvence altındaki nitelikli eğitim hakkının ivedilikle sağlanmasını ve okula alanında yetkin bir matematik öğretmeninin acilen görevlendirilmesini talep ediyoruz. Nazımiye'deki çocuklarımızın kaderi plansızlık ve ciddiyetsizlikle belirlenemez. Bir kez daha nitelikli, parasız, çağdaş ve kamusal eğitim mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
