Tunceli MEB AKUB ekibi ödüllendirildi

Tunceli Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) plaket ile ödüllendirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama ve kurtarma çalışmalarına katılan MEB AKUB ekibine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından plaket gönderildi. Plaket ekibe Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci tarafından verildi.

Ekmekci, "Depremin ilk günü Adıyaman'a giderek katıldığınız arama kurtarma faaliyetleri ile kazandırdığınız hayatlar için hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakarca ve özveri ile yapmış olduğunuz çalışmalar deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için çok kıymetliydi. Asrın felaketi olan bu depremde arama kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Gerek deprem bölgesinde gerekse ilimizdeki arama kurtarma çalışmalarınızda göstermiş olduğunuz emekleriniz, fedakarlıklarınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - TUNCELİ