Tunceli haber: Tunceli'de erkeklere 'Kadına el kalkamaz' anlatıldı Yerel Haberler Gelen Tunceli haberine göre Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından erkeklere 'Kadına el kalkamaz' çalışması anlatıldı. Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından erkeklere 'Kadına el kalkamaz' çalışması anlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Geyiksu köyünde ikamet eden erkeklere yönelik kadına el kalkamaz mottosu ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Geyiksu köyünde ikamet eden kadınlara yönelik olarak ise KADES uygulaması tanıtıldı. Ayrıca Geyiksu Jandarma Tabur Komutanlığı emrindeki personele kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına el kalkamaz konularında eğitim verildi. - TUNCELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Tunceli Yerel Haberler

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