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Tunceli depremzedeler için tek yürek oldu

Yerel Haberler

Tunceli depremzedeler için tek yürek oldu

Tunceli, depremden etkilenenler için adeta tek yürek oldu.

Tunceli, depremden etkilenenler için adeta tek yürek oldu. Bu çerçevede her gün Adıyaman'a 20 bin ekmek gönderildiği bildirildi.

Tunceli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü tarafından deprem sonrasında Adıyaman'a gönderilmek üzere 20 bin ekmek üretiliyor. 4 vardiya halinde 24 saat boyunca öğretmen, öğrenci, veli, yardımcı hizmetler personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından üretilen ekmekler özenle paketlenerek depremden etkilene Adıyaman'a gönderiliyor.

Depremin ilk gününden itibaren kardeş şehir Adıyaman'a yardım elinin uzatıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Meslek Lisesi fırınımızda okul personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın katkılarıyla 24 saat boyunca çalışarak ekmek üretilmektedir. 4 vardiya şeklinde düzenlenen çalışma programı ile Adıyaman'a gönderilmek üzere günlük 20 bin ekmek üretiyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - TUNCELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Adıyaman Tunceli Ekmek Yerel Haberler

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