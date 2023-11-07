Tunceli'deki şehit ailelerinden Trabzon gezisi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanlığı tarafından Trabzon'a 3 günlük gezi programı düzenlendi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanlığı tarafından Trabzon'a 3 günlük gezi programı düzenlendi.

EMŞAV Tunceli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 16 şehit yakınının katıldığı gezi programı çerçevesinde Trabzon şehitliği, Atatürk köşkü, Ayasofya Camii, Boztepe şehir terası, akvaryum, Sümela Manastırı gezildi. Geziye katılan şehit yakınları, katkılarından dolayı Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Trabzon Valiliğine, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesine teşekkür etti. - TUNCELİ