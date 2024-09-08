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Ovacık'ta Askeri Araç Kazası: 4 Şehit, 1 Yaralı

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehitlerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın ailesine acı haber, yetkililer tarafından iletildi. Aykanat'ın baba ocağına Türk Bayrağı asıldı ve babasının 3 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralndı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca Köyü mevkisinde göreve giden askeri zırhlı aracın kaza yapması sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerlerden Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kümbet Köyü'ndeki baba ocağına acı haber yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Geçen yıl göreve başladığı öğrenilen şehit Uzman Çavuşun babasının 3 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Jandarma Osmaniye Kadirli Tunceli Ovacık Yerel Kaza

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