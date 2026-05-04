Tunceli'deki "Dedeler Zirvesi"Ne Tepki: "Bunları Cemlerinize Sokmayın, Bunların Karşısında Asla Biat Etmeyin"

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Tunceli'de gerçekleştirilen istişare toplantısına katılanlara tepki göstererek, "Alevilere çağrımızdır. Bunları cemlerinize sokmayın. Bunların karşısında sakın ola asla ve asla biat etmeyin. Bunlar bu toplumun yüz karası olanlardır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Tunceli'de "Alevi-Bektaşi Yol Erkanında İnanç Önderleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevine getirilen Esma Ersin ve 81 ilden 100'e yakın çeşitli ocak ve dergahların temsilcileri katıldı.

"Bunları cemlerinize sokmayın"

Toplantıya katılanlar ise bir grup tarafından protesto edildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün biraz ilerideki cemevinde ne yazık ki bu toplumun işbirlikçileri, bu toplumun içerisinden çıkan ihanet çeteleri, adlarını nasıl tarif ederlerse etsinler, bugün bu ceberut yapıyla işbirliği içerisinde olanların katıldığı bir toplantı var. Sözüm ona kendilerini dede diye tarif eden kişiler bugün gözümüzün içine baka baka, ihanet çeteleri içerisinde yer alarak bu toplantılara geliyorlar. Buradan sizin aracılığınızla bütün Alevilere çağrımızdır. Bunları meydanlarınıza almayın. Bunları cemlerinize sokmayın. Bunların karşısında sakın ola asla ve asla biat etmeyin. Bunlar bu toplumun yüz karası olanlardır."

"Bu toplantıda Alevi toplumunun rızalık damarı yok edilecek"

Demokratik Alevi Derneği Eş Genel Başkanı Zeynel Kete ise, "Bugün burada 81 ilden ve Avrupa'da geldiği söylenen, son anda gizli tutulan en nihayetinde dün bir şekilde duyduğumuz bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıda Alevi toplumunun kültürel direniş damarı, ikrar damarı, rızalık damarı yok edilecek, bu toplum asimile edilecek, tarihsel hakikatinden uzaklaştırılacak. Biz bugüne kadar kadı darına gitmedik, pirin darında durduk. Eğildiysek anamızın önünde eğildik. O da hakikati temsil ediyor. Bugün bu topraklarda toplantı yapanların ekonomik ve finans alanındaki temsilcileri de toplumsal ekolojiyi alt üst ederek bütün ziyaretgahlarımıza, kutsal mekanlarımıza girerek bizi coğrafyamızdan uzaklaştırıyor. Demografik yapı değişikliği, ucuz iş gücü ve hakikatten uzaklaştırma çalışmaları yapılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA