Haberler

Tunceli'de yılbaşı tatilinin tadını çocuklar çıkarıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve yılbaşı tatili nedeniyle okullara verilen ara, çocuklar için büyük mutluluk kaynağı oldu. Beyaza bürünen sokaklarda oyunlar oynayan çocuklar, tatilin tadını çıkarıyor.

Yoğun kar yağışı ve yılbaşı tatiliyle birlikte okullara verilen ara, Tunceli'de en çok çocukları sevindirdi. Tatili fırsata çeviren çocuklar, mutluluklarını oyunlar ve neşeli sözlerle dile getirdi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve yılbaşı tatili kapsamında okullara verilen ara, kent genelinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Beyaza bürünen sokaklarda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, tatilin keyfini doyasıya çıkarırken, okulların tatil edilmesinden duydukları mutluluğu da dile getirdi. Soğuk havaya rağmen yüzlerden eksik olmayan gülümsemeler, yılbaşı tatilinin en renkli karelerini oluşturdu.

Okulların tatil olmasına sevindiklerini dile getiren Serçiyan İrencin, "Okullarımız tatil oldu çok mutluyuz. Okullara ara verdiği için Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Zaten bu karda kışta da okula gidilmezdi. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel eğleniyoruz" dedi.

2 Şubat Cuma gününün de tatil olmasını istediğini belirten Anıl Taşdemir, "Çok güzel hissediyorum. Okulların tatil olması da çok güzel. İyi ki tatil oldu, inşallah Cuma günü de tatil olur" şeklinde konuştu.

Diğer çocuk Mira Özbek ise tatil olmasının mükemmel olduğunu söyledi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar