Tunceli'de yılbaşı tatilinin tadını çocuklar çıkarıyor

Yoğun kar yağışı ve yılbaşı tatiliyle birlikte okullara verilen ara, Tunceli'de en çok çocukları sevindirdi. Tatili fırsata çeviren çocuklar, mutluluklarını oyunlar ve neşeli sözlerle dile getirdi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve yılbaşı tatili kapsamında okullara verilen ara, kent genelinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Beyaza bürünen sokaklarda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, tatilin keyfini doyasıya çıkarırken, okulların tatil edilmesinden duydukları mutluluğu da dile getirdi. Soğuk havaya rağmen yüzlerden eksik olmayan gülümsemeler, yılbaşı tatilinin en renkli karelerini oluşturdu.

Okulların tatil olmasına sevindiklerini dile getiren Serçiyan İrencin, "Okullarımız tatil oldu çok mutluyuz. Okullara ara verdiği için Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Zaten bu karda kışta da okula gidilmezdi. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel eğleniyoruz" dedi.

2 Şubat Cuma gününün de tatil olmasını istediğini belirten Anıl Taşdemir, "Çok güzel hissediyorum. Okulların tatil olması da çok güzel. İyi ki tatil oldu, inşallah Cuma günü de tatil olur" şeklinde konuştu.

Diğer çocuk Mira Özbek ise tatil olmasının mükemmel olduğunu söyledi. - TUNCELİ