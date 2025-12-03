Enflasyon Açıklandı, Yurttan Tepkiler Var... Tunceli: "En Ucuz Yemeği Arıyoruz, Simitle İdare Ediyoruz"

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun kasımda aylık 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak hesaplandığını açıkladı. Tunceli'de yaşayan Songül Yıldırım, "TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre bizler iyi koşullarda yaşamamız gerekirken, tam tersine biz kıt kanaat geçiniyoruz. Ekmeğin 25, suyun 10 lira olduğu bir dönemde TÜİK'in yüzde 31'lik enflasyon açıklaması kendi güçlerine göre ayarlanmış bir rakam. Ekmek önceden aslanın midesindeydi, şimdi bağırsağında aramaya başladık" dedi.

Tunceli'de yurttaşlar TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını gerçekçi bulmadı.

Kent sakinlerinden Bülent Yüksel, şunları söyledi:

"Acaba TÜİK Türkiye'de yaşamıyor mu ya da Mars'ta mı yaşıyor? İnsanlar çok zor durumda. Ben 3 aydır sıcak yemek yiyemiyorum, bir çorba bile içemiyorum, çünkü çok pahalı. Bu TÜİK nerede yaşıyor, aklım almıyor. Ben halk olarak bunu çok saçma buluyorum. İnsanlar simit, çay bile alamıyor. Çorap alsam ayakkabı alamıyorum, ayakkabı alsam pantolon alamıyorum. Mesela ben pantolonlarımı yamalı giyiyorum, çünkü alamıyorum. Gücüm yetmiyor. TÜİK nasıl yüzde 31 olarak açıklıyor, aklım almıyor. Acaba başka bir gezegende yaşam buldular da oraya gittiler de bizim mi haberimiz yok? Eğer öyleyle bize de söylesinler."

"Nefesin bile parayala satılacağı bir döneme girmişken yüzde 31'lik enflasyon açıklaması anlamsız"

Songül Yıldırım ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Günümüz koşullarında neredeyse aldığımız nefesin bile parayala satılacağı bir döneme girmişken TÜİK'in yaptığı bu yüzde 31'lik enflasyon açıklamasını gereksiz ve anlamsız buluyorum. Normalde TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre bizler iyi koşullarda yaşamamız gerekirken, tam tersine kıt kanaat geçiniyoruz. Ekmeğin 25, suyun 10 lira olduğu bir dönemde TÜİK'in yüzde 31'lik enflasyon açıklaması kendi güçlerine göre ayarlanmış bir rakam. Hayat gerçekten pahalılığıyla bizi yoruyor. Ekmek önceden aslanın midesindeydi şimdi bağırsağında aramaya başladık. Hayat gittikçe zorlaşıyor. Söylenen gibi enflasyon yüzde 31 değil, yüzde 100 pahalılıkla yüz yüzeyiz."

"Belli başlı ucuz marketlerden fiyat alıyorlar, enflasyonu da buna göre değerlendiriyorlar"

İsmail Aslan da TÜİK verilerinin gerçekliğine inanmadığını söyleyerek, "Çünkü piyasaya girmiyorlar. Belli başlı ucuz marketlerden fiyat alıyorlar, enflasyonu da buna göre değerlendiriyorlar. Çarşı pazara gitseler görürler enflasyon yüzde 31 mi, yüzde 60-70 mi? Zaten emeklilere verilen de tam anlamıyla verilmedi. 2024'te yüzde 44 enflasyon vardı, emekli memurlara yüzde 31 civarında verildi. Yüzde 13 çalındı. TÜİK'in enflasyon verilerinin gerçek olmadığı ortaya çıkıyor böylelikle" dedi.

"Mağduruz, perişanız"

Turabi Şener ise "Mağduruz, perişanız. Mesela evi olmayanlar, benim gibi evi olmayan emekliler bu durumun altından çıkamıyoruz. En ucuz yemeği arıyoruz, simitle idare ediyoruz. İki tane torunum var, idare edemiyoruz. Durumumuz perişandır, vahimdir. Geçinecek bir hal yok bizde. Ama bazıları için de iyidir. Bizim için söylenecek bir şey yok" diye konuştu.