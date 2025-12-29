Tunceli'de 135 köy yolu ulaşıma kapandı, ekiplerin çalışması sürüyor

Tunceli genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 135 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tunceli'de etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bu çerçevede kent genelinde 135 köy yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Tunceli İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar başlatıldı.