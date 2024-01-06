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Tunceli'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

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Tunceli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen doğumla, 2024 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Bebek ve annenin sağlık durumu iyi.

Tunceli'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

Tunceli Devlet Hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı Op. Dr. Atacem Mert Aytekin tarafından 2024 yılının ilk doğumu gerçekleştirildi. 40 haftalık gebeliğin ardından gelen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu kaybedildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, beraberindekiler ile birlikte aileyi ziyaret edip Mertcan bebeğe sağlıklı ömür diledi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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