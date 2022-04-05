TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de yaban hayvanları başıboş köpeklerin hedefinde

TUNCELİ - Tunceli'de yaban hayvanları, vadilerde gezinen başıboş köpekler yüzünden tehlike altında.

Tunceli'de geçtiğimiz günlerde birden fazla başıboş köpek Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir kayalık alanda yaban keçilerini sıkıştırırken görüntülenmişti. Şimdi de Pülümür Vadisi'nde yavru bir ayıyı kayalık alanda sıkıştıran köpekler, vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştı. Pülümür Vadisi'nde annesini kaybeden yavru boz ayı köpeklerin saldırısından kurtulmak için kayalık bir alana sığındığı o anlar ise Doğa Fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından fotoğraflandı.

Vadide seyir halindeyken köpek havlamalarını duyduğunu dile getiren Yoleri, "Araçtan inip baktığımda birkaç köpeğin yavru ayıyı kayalık alanda sıkıştırdığını gördüm. Önce birkaç kare fotoğraf çektim. Daha sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırdım. Yavru ayı da saklandığı alandan çıkarak ormana doğru gidip gözden kayboldu" dedi.

Vadilerde başıboş gezen köpeklerin yaban hayvanları için tehlike oluşturduğunu belirten Yoleri, bu konuda yetkililerin bir an önce gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.