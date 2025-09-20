Haberler

Tunceli'de Ulukale Dutuna Destek Çağrısı

Tunceli'de Ulukale Dutuna Destek Çağrısı
Güncelleme:
TTSO, coğrafi işaretli Ulukale dutunun destek kapsamında değerlendirilmemesinin Tunceli'nin tarımsal ve gıda sanayisine büyük darbe vuracağını belirterek Tarım Bakanlığı'ndan destek talep etti.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yapılan açıklamada, "Ulukale dutunun da destek kapsamına alınması için Tarım Bakanlığımızın desteğini bekliyoruz. Çünkü Ulukale Dutu, geçimdir, emektir, gelecektir" dedi.

Türkiye'deki en önemli dut üretim merkezlerinden olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde coğrafi işaretli Ulukale dutu, kar yağışı ve don sebebiyle büyük zarar gördü. Zirai dondan etkilenen belirli ürünler Cumhurbaşkanlığı kararıyla destek kapsamına alındı, ancak Tunceli'nin coğrafi işaretli ürünü olan Ulukale Dutu destek kapsamında değerlendirilmedi. TTSO, 2025 yılında yaşanan zirai don felaketinin üreticilere ağır kayıplar yaşattığını vurgulayarak destek çağrısında bulundu.

TTSO tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Ulukale dutu, sadece bir meyve değil; Tunceli'nin simgesi, yüzlerce ailemizin geçim kaynağı, ilimizin en önemli tarımsal ürünüdür. Aynı zamanda kurulmakta olan paketleme tesisi ile gıda sanayimizin gelişmesi için büyük umutlarımızı bağladığımız bir üründür. Ancak bu desteğin sağlanmaması, zaten gelişmekte olan Tunceli tarımsal ürün ve gıda sanayisine büyük bir darbe vuracak, insanlarımızı tarımsal üretimden uzaklaştıracaktır. Üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve Ulukale Dutunun da destek kapsamına alınması için Tarım Bakanlığımızın desteğini bekliyoruz. Çünkü Ulukale dutu, geçimdir, emektir, gelecektir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Ulukale dutunun destek kapsamına alınması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na da mektup gönderdi. Söz konusu mektupta Ulukale dutunun kentin simgesi ve önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Coşkun, kurulacak paketleme tesisi ile dutun katma değerinin artırılmasının hedeflendiğini hatırlattı. Coşkun, destek sağlanmamasının sadece bu yılki ürün kaybı anlamına gelmeyeceğini, aynı zamanda kentin tarımsal ürün ve gıda sanayisine büyük bir darbe vuracağını kaydetti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
