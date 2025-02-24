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Tunceli'de Üç Ayaklı Kuzu Doğdu

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, üç bacaklı olarak dünyaya gelen kuzu, hayvan yetiştiricisi Sadık Özen'in sürüsünde doğdu. Özen, kuzunun hayatta kalabilmesi için özel çaba gösterdiğini açıkladı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üç ayaklı olarak dünyaya gelen kuzu görenleri hayretler içinde bıraktı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Cebe köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sadık Özen'in sürüsündeki bir koyun üç bacaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Sağ ön bacağı olmayan kuzunun hayatta kalabilmesi için özel çaba gösteren Özen, kuzunun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Çocuk yaşlardan itibaren hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını belirten üretici Sadık Özen, "Yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Bu meslekte çekirdekten yetişmeyiz. Bu yıl küçükbaş doğum sürecimiz başlamıştır. Bunun yanı sıra bir ilke rastladık. Üç ayaklı bir kuzumuz doğdu. Kuzumuz birkaç gün yaşam mücadelesi verdi, ama şu an hayata tutundu. Yaşamaya devam ediyor. Kuzumuzun keyfi gayet yerinde. Bu mesleği yapan herkesin Allah yardımcısı olsun. Çok zor bir meslek" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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