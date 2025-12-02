Haberler

Tunceli'de Suriye'deki Aleviler İçin Yürüyüş ve Basın Açıklaması

Güncelleme:
Tunceli'de düzenlenen basın açıklamasında, Suriye'deki Alevilere yönelik saldırıların ağır savaş suçu olduğu belirtildi. Açıklamada, Alevi kimliğine yönelik sistematik saldırılara dikkat çekildi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de, Suriye'deki Aleviler için yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Suriye'de yaşanan olayların uluslararası hukuka göre ağır savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girdiği ifade edildi.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'de Alevilere yönelik saldırılara karşı Tunceli'de basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı, DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş okudu. Açıklamada, Suriye'de evlerin yakıldığı, sivillerin öldürüldüğü, kadın ve çocukların kaçırıldığı, bunun Alevi kimliğinin bilinçli şekilde hedefe koyulması anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25 Kasım'daki protestolara yönelik saldırıda beş kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaşananlar rastlantısal değil, örgütlü bir politikanın sonucudur. Mahallelerin işaretlenmesi, kimlik temelinde ayrımcılık ve cinsel şiddetin baskı yöntemi olarak kullanılması Alevi topluluğunu sistemli biçimde savunmasız bırakmıştır. Bu saldırılar uluslararası hukuka göre ağır savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girmektedir.

"Çözüm halkların ortak mücadelesidir"

"AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü mezhepçi dış politika ve silahlı yapılara alan açan tercihleri bölgede yaşanan ağır tabloda önemli rol oynamaktadır. Colani gibi radikal unsurların meşrulaştırılması saldırıların koşullarını kolaylaştırmaktadır. Barış ve güvenlik ancak halkların dayanışma, örgütlenme ve ortak mücadelesiyle sağlanabilecektir. Alevilere yönelik saldırıların durdurulması ve kaçırılan sivillerin özgürlüğüne kavuşması ancak ortak mücadelenin büyütülmesiyle mümkün olacaktır."

Kaynak: ANKA / Yerel
