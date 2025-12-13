Tunceli'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyet birimlerince yürütülen detaylı incelemelerde ise müşteki şahsın olaydan önce yurt dışı bir numaradan aranarak tehdit edildiği, kendisinden 10 milyon TL istendiği ve bu talebin karşılanmaması üzerine silahlı saldırının gerçekleştirildiğine dair somut bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca şüphelilerin, daha önce düzenlenen bir operasyon kapsamında üyeleri tutuklu bulunan organize bir suç çetesiyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Saldırının haraç alma amacıyla gerçekleştirildiği, şüphelilerin eylemi kamuoyunda destek bulmak için farklı gerekçelerle meşrulaştırmaya çalıştıkları değerlendirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceği, suç ve suçlularla mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.