Tunceli'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında U.A. ve B.T. isimli iki şüpheli tutuklandı. Saldırının haraç alma amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda 12 Aralık 2025 günü saat 09.40 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, U.A. ve B.T. isimli şüpheliler suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk beyanlarında saldırıyı, müşteki şahsın adının daha önce Tunceli'deki bir fuhuş dosyasında geçmesiyle gerekçelendirmeye çalıştıkları belirtildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
